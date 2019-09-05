4 آلاف عامل أجنبي سيلقون حتفهم بحلول مونديال تميم الإرهاب عام 2022

Advertisements Advertisements

الخميس 5 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

قال موقع مباشر قطر التابع للمعارضة القطرية، أن الممارسات غير العادلة للمافيا القطرية دفعت دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بسحب شرف استضافة كأس العالم من تميم وعصبته ؛ نظرا لتناقض أخلاقيات الفيفا مع ما يرتكبه من جرائم.



Advertisements

وأكد أن تقديرات اتحاد النقابات الدولى تشير إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبى سيلقون حتفهم بحلول مونديال تميم الإرهاب عام 2022، قياسا بمعدل وفيات العمالة الأجنبية ووفقا لأرقام سفارات هذه الجنسيات العاملة فى قطر.

وندد موقع "مباشر قطر"، بغياب الشفافية لدى النظام القطرى، بعدم الكشف عن الإحصاءات الحقيقية حول عدد الوفيات، داعية الدول المنادية بحقوق الإنسان إلى سحب تنظيم مونديال 2022 من المافيا القطرية ؛ عقابًا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين، مستندة إلى الإدانات الرسمية التى وجهتها منظمات دولية للدوحة، وترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، والتى تنتهك مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه وفقًا لوزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، هناك حاليا 1.9 مليون عامل مهاجر، أى ما يعادل 90% من مجموع سكان قطر، ومع هذا يتعرض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد استرقاقا حديثا.