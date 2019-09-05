الابتزاز مستمر.. إيران تطلب 15 مليار دولار للتراجع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ طهران

استمرارا لعملية الابتزاز التي يمارسها النظام الإيراني مع المجتمع الدولي، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التراجع عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن باستلام 15 مليار دولار اقترحت فرنسا منحها لإيران مقابل الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه بغير ذلك فان عملية تقليص الالتزامات مستمرة.

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وأوضح عراقجي أن العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 شهور، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء صباح أمس.

وأشار الى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالب الإيرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن طهران أعلنت مرارا أن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بإمكانية بيع النفط والحصول على عوائده بالكامل دون قيود، منوها إلى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الإطار.

وكشف مصدر دبلوماسي عن صفقة أوروبية قد تزيد من عملية الابتزاز الايراني، حيث التقى وفدا إيرانيا برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع الجانب الفرنسي، تناولت مبادرة تتضمن تقديم قروض لإيران بقيمة 15 مليار دولار كبديل للآلية الأوروبية في التعامل مع إيران «إنسكتس» على أن تحد إيران من دورها الإقليمي المزعزع للاستقرار وتضعَ حدا لبرنامج صواريخها الباليستية، كما أشار إلى أن المطالب الفرنسية لإيران تضمنت أيضا العمل على تهدئة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.