رئيس حكومة سوريا: دمشق ستخرج منتصرة بفضل تضحيات الجيش والشعب

دعا رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​ خلال زيارته ​معرض دمشق الدولي​، الشركات المشاركة إلى "الالتزام التام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة لتبقى المنتجات السورية عنواناً للتميز في الأسواق المحلية والخارجية وإلى تسريع وتيرة العمل والاستفادة من المعرض في تسويق المنتج السوري محلياً وخارجياً".

وأكد أن "معرض دمشق الدولي بدورته الحالية قدم رسالة للعالم عن حقيقة ​سوريا​ بكل مكوناتها"، لافتاً إلى أن "هذه ​الدورة​ كانت الأكبر من حيث المساحات المحجوزة وتنوعه الاقتصادي والثقافي والسياحي والاجتماعي والذي يعبر عن ​الشعب السوري​ وتصميمه وصموده".

وأشار إلى أنه "رغم كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها الحرب الإرهابية كان هذا الإنجاز للشعب السوري نتاجاً حقيقياً لتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة التي صنعت النصر ما سمح لأبناء الوطن ممارسة أنشطتهم وفعالياتهم، منوهاً بما تميزت به الدورة الحالية من حيث عدد الدول المشاركة والتنظيم وأساليب التقديم والعرض في كل المجالات والنشاطات".

ولفت خميس إلى أن "هناك خطوات قدمت وظهرت نتائجها خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ولا سيما العقود الموقعة"، مؤكداً أن "​القطاع العام​ إلى جانب الخاص شكل رسالة حقيقية في واقع ​الاقتصاد السوري​ وبدء عملية الإنتاج وإعادة الإعمار".

وأكد أن "سوريا ستخرج منتصرة بفضل تضحيات ​الجيش​ والشعب إلى جانب إنجازات شركات القطاعين العام والخاص"، مشيراً إلى أن "سوريا تفتح أبوابها لكل من وقف مع الشعب السوري ويؤمن بعلاقة احترام متبادلة".