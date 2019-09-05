الحكومة اليمنية: إنجاح أي حوار مرهون بوقف انحراف دور الإمارات

اعتبرت ​الحكومة اليمنية​ أن "إنجاح أي حوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مرهون أمام انحراف دور الإمارات، في ​التحالف العربي​ لدعم الشرعية"، مرحبةً بـ"دعوة ​السعودية​ للحوار مع المجلس الانتقالي".

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