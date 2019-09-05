المرزوقي اتهم الإمارات بالتدخل لتغيير نظام الحكم في تونس

أكد الرئيس التونسي السابق ​المنصف المرزوقي​ والمرشح للانتخابات الرئاسية أن "​الإمارات​ تتدخل لتغيير نظام الحكم في تونس"، مشيراً إلى "إننا لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم، بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي الدفاع عن تونس".

ولفت إلى أنه "ليست لي علاقات سيئة مع الإمارات، بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها"، مشيراً إلى أن "علاقاتي جيدة جداً بالدول الغربية، وستكون جيدة جداً ب​الفضاء​ الإفريقي، وستكون جيدة بالفضاء المغاربي، خاصة أن الجزائريين سيصبحون قوة فاعلة في تحريك الملف عكس الماضي"، مضيفاً "بخصوص الأربع دول التي علاقتنا بها غير جيدة، فإن المبدأ بسيط، فنحن لا نتدخل في شؤون أي دولة".