الحوثي: على الامارات تكون صادقة في إعلانها الانسحاب من اليمن

دعا زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الإمارات إلى "أن تكون صادقة في إعلانها الانسحاب من اليمن"، مؤكدا أن "ذلك يخدم مصلحتها"، مشيراً إلى أن "نصيحتي للإمارات أن تصدق لمصلحتها هي، لأن وضعها يشكل خطورة عليها على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات".
واعتبر أن "استمرارها في العدوان والاحتلال لبلدنا يشكل خطورة بالغة عليها وتتحمل هي المسؤولية" كما نصح الإمارات بأن "تكون جادة في هذا التوجه لكونه الموقف الصحيح".
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