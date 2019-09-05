لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار إلى ان "هناك واقع الجميع يعلمه أن هناك مشكلة في المنطقة وتحديات ومشاريع تتصارع في المنطقة العربية تحديدا على حساب الحق العربي من جهات متعددة"، مشيراً إلى أن "الجميع يعلم ان قرار "حزب الله" بيد القيادة الايرانية وليس بيد القيادة اللبنانية وعلينا التعامل معه بما يخدم السلم الاهلي".
وفي حديث إذاعي، أشار الحجار إلى أن "حزب الله" يستطيع أن يفتعل حربا في المنطقة"، مؤكداً "إننانعمل على تقوية المؤسسة لاستمرار لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: قرار حزب الله بيد القبادة الايرانية وعلينا التعامل معه بما يخدم السلم الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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