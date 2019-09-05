ستريدا جعجع تابعت المشاريع الانمائية في قضاء بشري

التقت النائب ​ستريدا جعجع​ في ​معراب​، فريق العمل المولج متابعة المشاريع الانمائية في ​قضاء بشري​، في حضور النائب جوزاف اسحق.

وجاء اللقاء استكمالا ً لمتابعة الاشراف على المشاريع في المنطقة، وقد استمعت النائب جعجع من الحضور عن التقدم الحاصل في تنفيذ هذه المشاريع وهي: ​الصرف الصحي​ في المنطقة والممول من "​الوكالة الفرنسية للتنمية​"، والذي سلك طريقه النهائي للتنفيذ، وقد طلبت النائب جعجع من النائب اسحق ورئيس الاتحاد ايلي مخلوف التواصل مع رئيس مصلحة مياه ​لبنان​ الشمالي خالد عبيد، من اجل البحث في وضع مذكرة تفاهم بين المؤسسة واتحاد البلديات بشأن كيفية تشغيل محطات التكرير.

من ناحية أخرى فقد تطرّق البحث لمشروع المواقع الاثرية الاربعة التي يعاد تأهيلها، وإطّلع الحاضرون من المهندس رولان حداد على تقدم الاعمال فيها من خلال الصور. كما جرى البحث في موضوع ​النفايات​ في المنطقة، وملف انزلاق التربة الحاصل على طريق بشري - الارز، والذي باشر المتعهد بالعمل فيه.