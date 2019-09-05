كنعان: المطلوب الأطر التنفيذية لسيدر وماكينزي بعد الانتهاء من بحثهما منذ اكثر من سنة

اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد الحوار الاقتصادي الرئاسي الأول والثاني، عدنا للكلام عن سيدر وماكينزي بينما المطلوب الأطر التنفيذية لهما بعد الانتهاء من بحثهما منذ اكثر من سنة، كإعداد وإحالة ​الحكومة​ للقوانين المتعلقة بهما الى ​مجلس النواب​ واتخاذ القرارات الحكومية الآخرى"، مطالبا "بالتنفيذ".

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