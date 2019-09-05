بلال عبدالله: كل خطوة إصلاحية جدية يتوجب تقييم انعكاساتها الاجتماعية

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الدولة​ ملزمة بأجراء تعديلات بنيوية في توجهاتها الاقتصادية، بعيدا عن اللجوء إلى ​الضرائب​ الغير مباشرة ،والتفكير ب​الأجور​ و​تقاعد​ الناس"، مؤكدا ان "كل خطوة إصلاحية جدية،يتوجب تقييم انعكاساتها الاجتماعية. ننتظر مشروع موازنة 2020".

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