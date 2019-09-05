هاشم: لإلزام العدو الصهيوني الالتزام بموجبات القرار العظيم 1701

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يبدي الكثيرون حرصهم وغيرتهم على ​القرار 1701​ وتصل بهم ​الرقة​ حد التمني ان لا يخدش مزارع جنوبي او راعي ماشية، شعور ​العدو الاسرائيلي​ باقترابهم من ارضهم المحتلة من هذا العدو ولم نر حماسة وحراكا استثنائيا لدى أصدقاء البعض الدوليين من اصحاب القرار، لإلزام العدو الصهيوني الالتزام بموجبات القرار العظيم 1701، "فعلا لاستحوا ماتو".

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