سباق دراجات يكشف جريمة فوق سطح مبنى

أعلنت ​الشرطة الإسبانية​ أنها اكتشفت، على هامش طواف "فويلتا" للدراجات الهوائية، وجود نبات الحشيش مزروعا على سطح مبنى، التقطتها كاميرات السباق "بالصدفة البحتة".

وأوضحت الشرطة أنه "أثناء قيام مصور على متن مروحية، بتصوير الأجزاء الأخيرة من المرحلة الثامنة للطواف السبت الماضي، أظهرت كاميرا ​البث المباشر​ وجود نباتات من القنب الهندي الذي ينتج منه الحشيش، على سطح أحد المباني في إقليم ​كتالونيا​".

وفتحت شرطة الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، تحقيقا بعدما انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير على مواقع التواصل، قبل أن تصادر نحو 40 نبتة، حسبما أفادت متحدثة باسم الشرطة.

وأوضحت المتحدثة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية توقيف خلال المداهمة، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن زارعي هذه النباتات.

ويعد طواف "فويلتا" المقام حاليا، واحدا من أبرز 3 سباقات للدراجات الهوائية في ​أوروبا​، مع طواف ​فرنسا​ الدولي وطواف "جيرو" الإيطالي.