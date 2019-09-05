اسحق: توصيات بعبدا مهمة جداً وتعطي نتائج إيجابية في حال طبّقت

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب جوزيف اسحق ان "توصيات بعبدا مهمة وبامكانها ان تعطي نتائج إيجابية بحال طبقت"، لافتا إلى ان "المشكلة اليوم هي انه لا يتم تطبيق لا الخطط ولا التوصيات ولا القوانين الموجودة، ونحن نسكك دائما بقدرة الدولة على تنفذ القرارت والمثال على ذلك خطة الكهرباء وموضوع التوظيفات".
ولفت في حديث إذاعي إلى ان "القرار الذي اتخذ في بعبدا بتوقيف كل الاعمال في هذه الفترة لتحفيف المصروف أمر إيجابي"، موضحا انه "نحن دعينا للخصخصة منذ فترة لأنه هناك قناعة ان كل المصالح التابعة للدولة فاشلة من المرفأ إلى قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات"، مشددا على انه "نؤيد فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا أمر يؤدي إلى نتائج إيجابية".
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