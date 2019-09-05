جريحان في حادث سير في الحمرا

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا صباح اليوم جريحاً إلى ​مستشفى المقاصد​ اصيب جراء ​حادث سير​ وقع في الحمرا-بيروت. وقد استعان العناصر بعتاد الإنقاذ الهيدروليكية لسحب المصاب من داخل السيارة لتسهيل سرعة نقله الى المستشفى .

كما أسفر الحادث عن سقوط جريحٍ آخر حيث تم نقله بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى.

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