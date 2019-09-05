خوري:الطبقة السياسية هي التي عرقلت تنفيذ خطة الكهرباء التي عملنا عليها

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري إلى انه "لمسنا من الرئيس ميشال عون اصراره على الامساك بالملف الاقتصادي ونقل لبنان الى ضفة الأمان الاقتصادي ومتابعة لقاء بعبدا من خلال اللجنة هو أمر أساسي وسنلمس أموراً ايجابية".
وأعلن في حديث إذاعي انه"يتم التحضير للقاء قريب جداً للجنة الاقتصادية"، لافتا إلى ان "وزارة الطاقة تناوب عليها وزراء منتمين الى التيار الوطني الحر ونحن لم نقصر بعملنا فيها ولكن الطبقة السياسية هي التي عرقلت تنفيذ خطة الكهرباء التي عملنا عليها".
من جهة أخرى، أكد أن "ما تم التكلم عنه عن خلافات حول التعيينات القضائية داخل البيت غير دقيق".
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