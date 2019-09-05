خوري:الطبقة السياسية هي التي عرقلت تنفيذ خطة الكهرباء التي عملنا عليها

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم خوري​ إلى انه "لمسنا من ​الرئيس ميشال عون​ اصراره على الامساك بالملف الاقتصادي ونقل لبنان الى ضفة الأمان الاقتصادي ومتابعة لقاء ​بعبدا​ من خلال اللجنة هو أمر أساسي وسنلمس أموراً ايجابية".

وأعلن في حديث إذاعي انه"يتم التحضير للقاء قريب جداً للجنة الاقتصادية"، لافتا إلى ان "​وزارة الطاقة​ تناوب عليها وزراء منتمين الى ​التيار الوطني الحر​ ونحن لم نقصر بعملنا فيها ولكن الطبقة السياسية هي التي عرقلت تنفيذ ​خطة الكهرباء​ التي عملنا عليها".

من جهة أخرى، أكد أن "ما تم التكلم عنه عن خلافات حول ​التعيينات القضائية​ داخل البيت غير دقيق".