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كارثة "ألعاب نارية" تقتل 14 هنديا

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-indiatvnews تحتفل الهند بمهرجان ديوالي أو عيد الأنوار في الشهر المقبل قالت الشرطة إن انفجارا وقع في مصنع للألعاب النارية في الهند، الأربعاء، وأسفر عن مقتل 14شخصا، وذلك قبل أسابيع من مهرجان هندوسي يتميز بإشعال ملايين من المفرقعات النارية.

ولم يتضح ما إذا كان المصنع الموجود في ولاية البنجاب شمالي البلاد قانونيا، أم أنه أحد مصانع الألعاب النارية غير القانونية المنتشرة في أنحاء البلاد ولا تراعي معايير السلامة.

وقال ضابط شرطة يدعى مختيار سينغ "انتشلنا 14 جثة".

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وكشفت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام عمال إنقاذ وعشرات من الأشخاص يتجمهرون حول مبنى كبير منهار.

وتحتفل الهند بمهرجان ديوالي أو عيد الأنوار في الشهر المقبل، حيث يشعل المحتفلون عددا لا حصر له من الألعاب النارية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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