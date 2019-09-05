كارثة "ألعاب نارية" تقتل 14 هنديا

ولم يتضح ما إذا كان المصنع الموجود في ولاية البنجاب شمالي البلاد قانونيا، أم أنه أحد مصانع الألعاب النارية غير القانونية المنتشرة في أنحاء البلاد ولا تراعي معايير السلامة.
وقال ضابط شرطة يدعى مختيار سينغ "انتشلنا 14 جثة".
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وكشفت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام عمال إنقاذ وعشرات من الأشخاص يتجمهرون حول مبنى كبير منهار.
وتحتفل الهند بمهرجان ديوالي أو عيد الأنوار في الشهر المقبل، حيث يشعل المحتفلون عددا لا حصر له من الألعاب النارية.
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