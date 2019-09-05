دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يلمح لإمكانية لقاء روحاني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

واشنطن (رويترز) - ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردا على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في نيويورك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "كل شيء ممكن".

وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)