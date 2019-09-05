محاكمة ألمانية بتهمة الانتماء لـ"داعش" واستعباد إيزيديات

دبي - بواسطة محمد فارس تمثل مواطنة ألمانية يشتبه في انتمائها لـ"داعش" أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف بتهمة استعباد إيزيديات، حسبما أعلن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا. © picture-alliance/dpa/U. Deck Provided by Deutsche Welle

أعلن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء (الرابع من سبتمبر/أيلول 2019) أن الألمانية زارا أو.، المشتبه في انتمائها لتنظيم "داعش"، سوف تمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف اعتباراً من يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر القادم بتهمة الإتجار بالبشر والحرمان من الحرية، إلى جانب تهمة الانضمام للتنظيم.

وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه أن زارا، التي تبلغ من العمر 21 عاما، وزوجها تعاملا مع فتاة وسيدتين إيزيديتين كإماء أثناء إقامتهما في سوريا. وتم تحديد عشرة أيام للمحاكمة، بحسب المحكمة الإقليمية العليا. ومن المحتمل صدور الحكم في السادس عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

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وبحسب الادعاء، توجهت زارا، المنحدرة من مدينة كونستانس الألمانية، إلى سوريا في عام 2013، وهي تلميذة آنذاك، من أجل الانضمام لـ"داعش" هناك. ثم تزوجت في عام 2014 بالمقاتل في "داعش"، المنحدر أيضاً من ألمانيا، إسماعيل س.، وفقاً للشريعة الإسلامية.

وعندما ضاق الخناق على "داعش" في سوريا، فرت زارا إلى تركيا، وتم ترحيلها من هناك إلى ألمانيا. ووصلت إلى مطار دوسلدورف بصحبة أطفالها الثلاثة في أيلول/ سبتمبر 2018، حيثما تم اعتقالها.

ع.ش/خ.س (د ب أ)