زيادة المرتبات والمعاشات وبدء استرداد شهادات قناة السويس أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، عددًا من أخبار الشأن المحلي.

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة المصرية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، مؤكدًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أشار إلى أن منظومة التخصيص تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الأمثل والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، كما تستهدف المنظومة تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضي.

وعلى جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجارات لتسرى أحكامه البعثات والمنح والإجازات لتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وكذلك على وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسرى على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له أيًا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد

وفي صقحتها الأولى أيضًا، وتحت عنوان "القضاء الإداري يؤيد نظام التعليم بالتابلت"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيدت أمس قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنظام التعليم الجديد المعروف بـ"التابلت" وقضت المحكمة برئاسة المستشار سيد هنداوى برفض الشق العاجل فى الطعن المقدم من عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ضد الوزير لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم التابلت على مرحلة التعليم الأساسي

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت أيضًا بعدم قبول الدعاوى المقدمة بشأن التراكمية الخاصة بالثانوية العامة لعدم وجود قرار بها وأحالت جميع الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وتحت عنوان "الحدود تضبط كميات ضخمة من الأسحلة والمتفجرات"، ذكرت "الأهرام" في صفحتها الأولى أيضًا، أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط قاذفي RBG وبندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد وبندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وأكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و626 هاتف محمول مهرب، كما تمكنت من ضبط 19 جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و(95) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.

كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (217) فرد من جنسيات مختلفة

أما صحيفة (الأخبار)، فذكرت تحت عنون "ضخ اموال شهادات قناة السويس بالبنوك لبدء الاسترداد"، أن وزارة المالية أكدت أن البنك المركزي ضخ قيمة أموال شهادات قناة السويس بالبنوك لبدء ردها للمواطنين أصحاب الشهادات كما أكدت عدم وجود أزمة في توفير هذه الأموال بعد انتهاء أجل الشهادات.

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كما أكدت الوزارة سعي الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأعلنت وزارة المالية أنه تم ضخ 160.5 مليار جنيه العام الحالي لصناديق المعاشات جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الاعمال المصرى الكندي والمصري للتعاون الأوروبي برئاسة المهندس معتز رسلان وزير وفي حضور وزير المالية ولفيف من رجال الأعمال المصريين والكنديين ومجموعة من السفراء العرب والأجانب.

وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان "إضافة التربية الرياضية للمناهج وإجازة نصف العام 25 يناير"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق في اجتماعه مساء أول أمس على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، تبدأ الدراسة فى رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 وتستمر 28/5/2020، فى حين تبدأ الدراسة فى الصفوف الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث من 21/9/2019 الحالى حتى 4/6/2020، ويتخللها فترة امتحانات نصف العام وتبدا إجازة نصف العام من (السبت 25/1/2020 المقبل وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020). لمدة أسبوعين

ووافق المجلس على مشروع القرار الوزاري المنظم للدراسة والامتحانات للصفين الاول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت قرار إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية بما يتناسب مع فلسفة تطوير التعليم والاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة.

كما ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق أعلن أن عدد المتقدمين في اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 186 ألف طالب وطالبة.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة.

سيتم أيضًا فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والتحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع وغير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل اليها الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل إليها الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط ولا توجد تحويلات ورقية ويكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها واجتياز اختبار القدرات وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وفي الشأن المحلي أيضًا، وتحت عنوان "الداخلية: مواجهة شاملة لعمليات الإجرام المنظم"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية أعلنت أمس عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية المتهمة بالاتجار في الهيروين، وقالت الوزارة في بيان لها إن التحريات توصلت إلى تردد شخصين من الشرقية على المنطقة الجبلية بالجيزة والاتجار في المواد المخدرة وتحديدًا الهيروين. وأضافت الوزارة أنه تم استهداف المتهمين بمكان اختباهما عن طريق مأمورية مشتركة لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة مدعومين بقوات من الأمن المركزي. وذكرت الوزارة أنه لدى استشعار العنصرين الإجراميين وصول القوات بادرا بإطلاق أسفر عن مصرعهما من جانب آخر نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المؤتمر الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.9 مليار دولار"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 53 مليون دولار ليبلغ 44.969 مليار دولار مقابل 44.916 مليار دولار في شهر يوليو.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أسعار صرف الدولار تراجعت خلال التعاملات أمس أمام الجنيه في عدد من البنوك بعد أيام من استقرار سعر صرف العملة الخضراء.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لآخر تحديث تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر بمقدار قرشين ليسجل 16.48 جنيه للبيع كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار 4 قروش ليسجل 16.46 جنيه للشراء و16.56 جنيه للبيع.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن الدولار تراجع أكثر من جنيه و35 قرشًا منذ بداية العام الحالي فيما يتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.​