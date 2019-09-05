ارتفاع في الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 33

الإسكندرية 23 32

بلطيم 24 31

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 22 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 22 36

السويس 23 35

العريش 23 31

رفح 23 31

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رأس سدر 24 34

نخل 22 34

نويبع 28 35

طابا 25 33

كاترين 18 31

الطور 27 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 27 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 36

بنى سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 40

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 28 36

ابو رماد 29 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33 ​