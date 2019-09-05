الخميس.. محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي الأسبق و11 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، محاكمة رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى الأسبق، و11 متهمًا آخرين، فى اتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شحاتة وأحمد فتحى.

وكشفت التحقيقات، قيام رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا قيمتها 30 مليون جنيه، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور مقابل الحصول علي رشوة.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة والتزوير فى محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا وتزوير أوراق سيارات قيمتها 30 مليون جنيه ولوحاتها المعدنية الخاصة بها.