"التموين" تفتتح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بطنطا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية في منطقة طنطا، والتي تضم مولاً تجاريًا ومنطقة ترفيهية تشمل فندق سياحي ونادي رياضي واجتماعي، في حضور الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.

وكانت وزارة التموين أشارت إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية.

وقالت الوزارة إن "هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل في 14 محافظة على مستوى الجمهورية".