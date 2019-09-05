الصين وأمريكا تعقدان مفاوضات تجارية في أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة الصينية،الخميس، أن المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في واشنطن في "أوائل أكتوبر" جولة مفاوضات جديدة. جاء الإعلان في أعقاب اتصال في وقت سابق بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني. روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني. وشارك في تلك الاتصالات أيضا يي قانج محافظ البنك Advertisements المركزي الصيني. المركزي الصيني. وذكرت الوزارة أن فرقا تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءاتفعلية لخلق أجواء مواتية. وهذه المفاوضات التي كان مقرّراً أصلاً عقدها هذا الشهر، لكنها تأجلت بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من سبتمبر.

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