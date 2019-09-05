روسيا: نشر منظومة "إس 400" في تركيا بحلول ربيع 2020

تعتزم روسيا نشر منظومة الدفاع الصاروخية إس 400 في تركيا بحلول ربيع 2020.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي.

ونقلت إنترفاكس عن دميتري شوجاييف رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني في روسيا أن موسكو في طور عملية تسليم الشحنة الثانية من منظومة إس 400 بموجب التعاقد مع أنقرة، والتي يفترض أن تكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن بدء نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة إس400 الصاروخية إلى أنقرة.

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وأبرم البلدان الاتفاقية المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل من عام2017.

واستمرت عملية نقل معدات البطارية الأولى في الفترة من 12 إلى 25 يوليو الماضي.