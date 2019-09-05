كوريا الشمالية تطلب من الأمم المتحدة خفض عدد الموظفين الدوليين

أظهرت رسالة طلبت فيها كوريا الشمالية من الأمم المتحدة خفض عدد الموظفين الدوليين الذين تنشرهم في الدولة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 10.3 مليون شخص، حوالي نصف سكان كوريا الشمالية، يحتاجون مساعدات بينما قالت بيونج يانج في فبراير إنها تواجه نقصاً في الغذاء هذا العام واضطرت لخفض الحصص إلى النصف فيما أرجعته إلى الجفاف والفيضانات والعقوبات.

وقال كيم تشانج مين الأمين العام للجنة التنسيق الوطنية الخاصة بالأمم المتحدة في كوريا الشمالية في رسالة إلى أكبر مسؤول في المنظمة الدولية في بلاده "أخفقت البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب تسييس القوى المعادية لمساعدات الأمم المتحدة".

وأضاف كيم في الرسالة التي تحمل تاريخ 21 أغسطس أنه يجب خفض عدد الموظفين الدوليين بنهاية العام.

وتريد كوريا الشمالية خفض عدد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدوليين إلى واحد أو اثنين من ستة، وخفض عدد موظفي منظمة الصحة العالمية إلى أربعة من ستة وعدد موظفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بواقع واحد أو اثنين من 13.

وقال كيم إن عدد الموظفين الدوليين في برنامج الأغذية العالمي ينبغي تقليصه "وفقاً لحجم المساعدات الغذائية التي سيتم تقديمها" بمجرد اتفاق البرنامج وكوريا الشمالية على كيفية تنفيذ خطة للفترة من 2019 حتى 2021.

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ولم ترد الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال دبلوماسي دولي مشترطاً عدم الكشف عن اسمه "تاريخياً، يوجد نقص شديد في الخبرات والقدرات اللازمة لمراقبة استخدام المساعدات المقدمة".

وأضاف "لقد فاجأنا بشدة هذا التحول في الأحداث لأسباب منها أنه يأتي في وقت زادت فيه الاحتياجات وتحاول فيه الأمم المتحدة حشد الدعم لزيادة المساعدات في هذه الدولة".

يأتي هذا في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الرامية إلى تفكيك برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

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وزاد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ عام 2006 في محاولة لقطع التمويل عن تلك البرامج.