70 ألف شخص بحاجة لمساعدات فورية في جزر البهاما

أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن حوالي 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة لمساعدات فورية بسبب الإعصار المدمر دوريان الذي اجتاح الأرخبيل، مشيراً إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية.

وسافر لوكوك إلى جزر البهاما للقاء رئيس الوزراء هوبرت مينيس في العاصمة ناساو لبحث الدعم من جانب الأمم المتحدة.

وقال: "لقد أبلغت رئيس الوزراء بأنني سأصرف فوراً مليون دولار لصندوق للاستجابة للطوارئ".

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ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن وزير الصحة دوان ساندس قوله، إن الإعصار قتل عشرين شخصاً على الأقل، لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع، إذ لا يزال حجم الدمار والكارثة الإنسانية يتكشف، حيث أظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزر أباكو بشمال الباهاما دماراً واسع النطاق، حيث أضهرت لقطات مصورة أحياء غمرتها المياه ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل الدمى، واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئياً في كثير من المباني.