إعصار "لينجلينج" يقترب من جنوب اليابان

يقترب إعصار قوي من جزر اليابان الجنوبية اليوم الخميس، وسط تحذير من خبراء الأرصاد بشأن ارتفاع الأمواج ورياح قوية وأمطار غزيرة في المنطقة.
وبينما يقترب الإعصار "لينجلينج" من جزيرة مياكو، تم إلغاء 80 رحلة جوية و157رحلة بالعبارات، وفقاً لصحيفة أوكيناوا تايمز.
وحتى الساعة 08:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش)، كانت عين العاصفة على بعد حوالي 80 كيلومتراً جنوب جزيرة مياكو، حيث تنطلق شمالاً بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة بأقصى سرعة للرياح 162 كيلومتراً في الساعة وعواصف سرعتها 216 كيلومتراً في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
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وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن يسفر الإعصار عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار حول جزيرة مياكو، في حين ربما يتسبب في سقوط أمطار يصل منسوبها إلى حوالي 50 مليمتراً في الساعة في بعض أجزاء المنطقة.
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