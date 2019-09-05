الصين وأميركا تعقدان محادثات تجارية في أكتوبر

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية في مطلع أكتوبر في واشنطن.
جاء الإعلان في أعقاب اتصال في وقت سابق اليوم بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأميركي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي وفق ما ذكرته وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني.
وشارك في تلك الاتصالات أيضا يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني.
وذكرت الوزارة أن فرقاً تجارية من البلدين ستعقد مشاورات في منتصف سبتمبر، مضيفة أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات فعلية لخلق أجواء مواتية.
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وهذه المفاوضات التي كان مقرراً أصلاً عقدها هذا الشهر، ستعقد في مطلع الشهر المقبل بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من سبتمبر.
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