حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط زخات خفيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط زخات خفيفة في شمالي ووسط البلاد، ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملحوظ على درجات الحرارة.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 -19، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 22، صفد 27 – 18، طبرية 36 – 24، الناصرة 29 – 20، حيفا 30 – 25، يافا 30 – 25، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 30 – 25، عين جدي (البحر الميت) 37 – 28، بئر السبع 32 – 20، أم رشرش (إيلات) 37 – 27.
أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات السنوية بقليل.
ويتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة السبت، وتكون ضمن المعدلات السنوية.
أما الأحد فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.
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