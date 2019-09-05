السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة

أكدت السعودية تقديمها كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بالأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المعلمي أن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال المعلمي "نتابع بقلق التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، نتيجة إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات الاستيطانية التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتعطل الجهود الهادفة لإحلال السلام عبر بناء المستوطنات على أرض فلسطين المحتلة، وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن مواصلتها الخروقات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني والأخلاقي".

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وأكد أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للسعودية، مضيفا أن الفترات الماضية شهدت نشاطا سياسيا ودبلوماسياً مكثفا من بلادي لدعم الفلسطينيين عند كل مناسبة.

وسلط المعلمي الضوء على أبرز جهود السعودية في دعم القضية الفلسطينية، ومنها "توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 7 يوليو/تموز الماضي لاستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.

وأفاد بأن من جهود السعودية تجاه القضية الفلسطينية إعراب مجلس الوزراء في الشهر نفسه خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس.

وأشار إلى أن من أبرز جهود السعودية دعوتها خلال المشاركة أمام مجلس الأمن في 23 يوليو/تموز، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية ونيابة عن الدول العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ومن جانبه، أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في مداخلة له، بجهود السعودية في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، منوها بدور المملكة الريادي في دعم فلسطين وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف من خلال المجموعة الإقليمية والإسلامية والعربية.