شكرا لقرائتكم جولة جديدة من المفاوضات الأميركية الصينية الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنّ المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في واشنطن في "أوائل أكتوبر" جولة مفاوضات جديدة.

وهذه المفاوضات التي كان مقرّراً أصلاً عقدها هذا الشهر، ستعقد في مطلع الشهر المقبل بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنّ كبير المفاوضين الصينيين ليو هي التقى صباح الخميس (بتوقيت بكين) كلاً من ممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيف منوشين.

وأضاف البيان: "اتّفق الطرفان على عقد الجولة الثالثة عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أوائل أكتوبر والحفاظ على اتصال وثيق".

وفي الجولة الأخيرة من المفاوضات الثنائية التي استضافتها شنغهاي في أواخر يوليو اتّفق البلدان على الاجتماع مجدداً في سبتمبر في الولايات المتحدة، من دون الإعلان عن الموعد المحدّد للاجتماع.

Advertisements

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذّر الثلاثاء الصين من مغبة المماطلة في المفاوضات التجارية والرهان على ألا يعاد انتخابه في عام 2020.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي في مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا، اتفق الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية.

لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت. ففي الأول من أغسطس، أعلن ترمب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وفي 23 أغسطس، ردت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية على واردات أميركية سنوية بقيمة 75 مليار دولار، تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر.

ورداً على ذلك، قررت الإدارة الأميركية رفع الرسوم التي أعلنتها في مطلع أغسطس من 10 إلى 15 بالمئة.