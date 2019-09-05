سفارة روسيا بواشنطن:مستعدون لاجراء تطبيع كامل مع أميركا بشأن التأشيرات

أكدت ​السفارة الروسية​ لدى ​الولايات المتحدة​ أن ​روسيا​ مستعدة لإجراء تطبيع كامل وسريع للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن التأشيرات.

ولفتت السفارة في بيان إلى ان "الجانب الروسي يؤيد التطبيع السريع والكامل للتعاون بقطاع التأشيرات، فضلا عن استعداده للمضي قدما في هذا الأمر بقدر استعداد الأميركيين، لذلك نعرب عن أملنا في أن تجد مقترحاتنا آذان صاغية في ​واشنطن​".

ونفت تصريحات السفارة الأمريكية في ​موسكو​ بأن السفارة الروسية لا ترغب في إصدار تأشيرات لموظفي القنصلية الأمريكية الوافدين إلى روسيا، لافتة إلى ان "هذه المعلومات تثير الريبة، فضلا عن أنها كاذبة. لم نتوقع من الزملاء الأمريكيين الذين يعملون في موسكو هذا التضليل كونهم يعرفون تماما حقيقة الوضع".