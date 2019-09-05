خارجية أميركا تؤكد عرض ملايين الدولارات على قبطان ناقلةالنفط الإيرانية

أكّدت وزارة ​الخارجية الأميركية​ ان مسؤول أميركي رفيع المستوى عرض شخصياً عدة ملايين من الدولارات على القبطان الهندي لناقلة النفط الإيرانية التي يشتبه في أنّها متوجّهة إلى ​سوريا​.

ولفتت إلى انه "أجرينا اتصالات مكثفة مع أكثر من قبطان سفينة وشركات شحن نحذرهم فيها من عواقب تقديم الدعم لمنظمة إرهابية أجنبية"، في إشارة إلى ​الحرس الثوري الإيراني​.

وكانت صحيفة ​فايننشال تايمز​ ذكرت أنّ المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك بعث برسائل الكترونية إلى القبطان أخيليش كومار تتضمن "أنباء طيبة" عرض فيها ملايين الدولارات على كومار تمكّنه من العيش برفاهية في حال أبحر بسفينته "أدريان داريا 1" الى بلد يمكن فيه احتجازها.

يذكر ان "أدريان داريا 1" احتجزت لمدة ستة أسابيع في منطقة جبل طارق البريطانية للاشتباه في نقلها النفط من إيران إلى سوريا في انتهاك لعقوبات ​الاتحاد الأوروبي​ المفروضة على نظام الرئيس ​بشار الأسد​.