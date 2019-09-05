أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعيين دومينيك بارتون سفيراً جديداً لدى الصين بعد حوالي تسعة أشهر من إقالة أوتاوا سفيرها في بكين على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين بسبب قضية هواوي.
وأوضح ترودو فغي بيان ان "بارتون يتمتّع بخبرة واسعة في الاقتصاد العالمي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية المثيرة للإعجاب والتي تشمل سنوات عديدة في آسيا، مما سيجعله اختياراً ممتازاً لتمثيل كندا ومصالحها في الصين".
ولا يزال تعيين بارتون بحاجة لموافقة الصين عليه كي يتم اعتماده رسمياً سفيراً لكندا لديها.
كانت هذه تفاصيل خبر ترودو يعلن تعيين دومينيك بارتون سفيراً جديداً لدى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.