ترودو يعلن تعيين دومينيك بارتون سفيراً جديداً لدى الصين

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ تعيين دومينيك بارتون سفيراً جديداً لدى ​الصين​ بعد حوالي تسعة أشهر من إقالة أوتاوا سفيرها في بكين على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين بسبب قضية ​هواوي​.

وأوضح ترودو فغي بيان ان "بارتون يتمتّع بخبرة واسعة في ​الاقتصاد العالمي​ اكتسبها من خلال مسيرته المهنية المثيرة للإعجاب والتي تشمل سنوات عديدة في آسيا، مما سيجعله اختياراً ممتازاً لتمثيل كندا ومصالحها في الصين".

ولا يزال تعيين بارتون بحاجة لموافقة الصين عليه كي يتم اعتماده رسمياً سفيراً لكندا لديها.