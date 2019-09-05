الجمهورية: الوسيط الأميركي الجديد بملف ترسيم الحدود قدّم موعد زيارته الى لبنان

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​، الذي خَلف السفير ​دايفيد ساترفيلد​ في متابعة ملف الحدود البحرية بين ​لبنان​ و​اسرائيل​، قدّم موعد زيارته الى لبنان أياماً عدة، وستبدأ الاثنين المقبل في 9 ايلول".

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع انّ "​السفارة الأميركية​ طلبت موعداً رسمياً في ​الساعات​ الماضية من ​قصر بعبدا​، فحدد في العاشر منه، بحيث سيكون اللقاء الأول في الزيارة قبل ان يلتقي رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ علماً انه قد حدّد له لقاء مع رئيس ​مجلس النواب​ منذ فترة في 12 أيلول".