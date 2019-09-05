الجمهورية: الوسيط الأميركي الجديد بملف ترسيم الحدود قدّم موعد زيارته الى لبنان

علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي خَلف السفير دايفيد ساترفيلد في متابعة ملف الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، قدّم موعد زيارته الى لبنان أياماً عدة، وستبدأ الاثنين المقبل في 9 ايلول".
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع انّ "السفارة الأميركية طلبت موعداً رسمياً في الساعات الماضية من قصر بعبدا، فحدد في العاشر منه، بحيث سيكون اللقاء الأول في الزيارة قبل ان يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري علماً انه قد حدّد له لقاء مع رئيس مجلس النواب منذ فترة في 12 أيلول".
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