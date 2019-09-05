الجمهورية: دوكان التقى الفريق المعاون لرئيس الجمهورية بزيارات لم يعلن عنها

علمت صحيفة "الجمهورية" ان "لقاء الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات ​مؤتمر سيدر​ السفير ​بيار دوكان​ مع مستشاري ​رئيس الجمهورية​ ميراي عون و​فادي عسلي​ ليس الاول لانه سبق والتقى الفريق المعاون لرئيس الجمهورية وهذا اللقاء استكمال للقاءات سابقة لم يعلن عنها"، مشيرةً إلى أن "اللقاء تركز حول مجموعة المقترحات التي تم التوصّل اليها في لقاء ​بعبدا​ الإقتصادي، وتولى الفريق الرئاسي شرح كل خطوة وحجم مردودها المادي والتوقعات المقدرة للنهوض الإقتصادي".

ولفتت إلى ان "اجواء اللقاء كانت بالغة الايجابية وانّ دوكان طرح اسئلة حول المقترحات بنداً بنداً، مؤكداً اهتمام ​فرنسا​ و​الدول المانحة​ واستمرارها في مختلف ​الميادين​ التي تعهدت بها، ولاسيما تلك التي طرحت في المؤتمر من خلال البرنامج الذي تقدّم به ​لبنان​ في اكثر من قطاع حيوي لافتاً الى انّ على لبنان مُلاقاة هذه الخطوات بما يجب القيام به، وخصوصاً في الملفات الكبرى، معلّقاً الأهمية على معالجة ملف ​الكهرباء​ وموازنة العام 2020".