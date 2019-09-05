آلان عون: نميل إلى تَجَنّب قدر الإمكان الأعباء الإضافية على المواطنين

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ أن "الوضع الإقتصادي الراهن يفرض اتّخاذ قرارات لمعالجة موازنة 2020، لكن يبقى السؤال حول الإمكانية الحقيقية للقيام بذلك"، معتبراً أن "الاختبار الأوّل كان في ​بعبدا​، حيث تبيّن أنّ هنالك أموراً لا تزال تحتاج الى المزيد من ​النقاش​، فلبنان بحاجة لحدّ أدنى من التفاهم والتوافق بين جميع القوى السياسية".

وفي حديث صحفي، أكد عون "حرصهم على ​الموازنة​ بين ​الضرائب​ المفروضة على المواطنين وبين إنقاذ الوضع الإقتصادي"، مشيراً إلى "إننا نميل إلى تَجَنّب، قدر الإمكان، الأعباء الإضافية على المواطنين".

وعن كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ حول ​حكومة​ من الاختصاصيين، رأى عون أنّ "هذا الموضوع لا يلغي المسؤولية السياسية، ففي بلد مثل لبنان، لا يمكن أن تتواجد حكومة حيادية عن الكتل السياسية، لكن ذلك لا يمنع أن تقوم كلّ كتلة سياسية باستشارة اختصاصيين".