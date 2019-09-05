شدياق: الوضع بالبلد دقيق والوضع المالي لا يحتمل ولا بد من اصلاحات جذرية

كشفت وزيرة التنمية الادارية ​مي شدياق​ في حديث صحفي أن "كثيرا من التوصيات التي وردت في ورقة ​بعبدا​ سَبقَ لها أن طرحت وليس المهم التوصيات، بل العبرة في التنفيذ ثم انه لم تكن هناك امور نوعية في البنود المطروحة"، مؤكدةً أن "الانقاذ مطلوب، والوضع في البلد دقيق، و​الوضع المالي​ لا يحتمل، ولا بد من اصلاحات جذرية وعملية وإن شاء الله نصل الى حلول وامامنا ​الموازنة​ التي لا نريدها موازنة أرقام، بل موازنة تتضمن خطة واضحة للعلاج".

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