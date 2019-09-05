بري: تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بلقاء بعبدا الاقتصادي يعني إبعاد الخطر عنا

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ انّ "لقاء ​بعبدا​ فرصة بالغة الاهمية للانقاذ، وإيصال البلد الى بر الامان الاقتصادي"، مشيراً إلى "إننا امام فرصة ثمينة للانقاذ، وقد أخذ منها 22 بنداً من الورقة الاقتصادية التي أعدّها الخبراء وتمّت الموافقة عليها بالاجماع، وقدمت قدّم 5 طروحات أُخِذ بـ4 منها".

وفي حديث صحفي، لفت بري إلى "إنني لا اقول انّ اجتماع بعبدا ناجح بنسبة 9 على 10، بل 10 على 10 وعلى انّ المهم هو التنفيذ التي يفترض ان يتم خلال 6 اشهر، فنحن الآن في قلب العاصفة، وإذا حصل ايّ تلكؤ او تعطيل لهذا التنفيذ، فمعنى ذلك اننا سنصبح في عين العاصفة"، مشيراً إلى "إننا بتنفيذ ما اتفقنا عليه، نكون بذلك قد أبعدنا الخطر عنّا وهناك سلة متكاملة يجب ان تنفذ في ظل حالة الطوارىء الاقتصادية الانقاذية، وأولى الخطوات الايجابية التي يفترض ان تظهر هي إرسال ​الموازنة​ الى ​المجلس النيابي​ قبل 15 تشرين الاول المقبل، اي موازنة تتضمن ابواباً إصلاحية، والأهم فيها تخفيض ​العجز​ بشكل واضح ونوعي عن نسبة العجز المقدرة في موازنة العام 2019".