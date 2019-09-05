ا ف ب: البابا فرنسيس يبدأ من موزمبيق جولة إفريقية

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "الاف الاشخاص استقبلوا ​البابا​ فرنسيس لدى وصوله الى ​موزمبيق​ ، المحطة الأولى في جولته الأفريقية التي سيتوجه خلالها إلى ​مدغشقر​ وموريشيوس".

ويختتم البابا ثاني جولاته في القارة الافريقية في جزيرة مورسيوش السياحية التي سيزورها الاثنين.

وستبلغ زيارة البابا ذروتها الجمعة بقداس يحييه في ملعب زيمبيتو الكبير في مابوتو العاصمة المطلة على البحر.