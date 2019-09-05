علمت صحيفة "الجمهورية" انّ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أوفَد مستشاره جورج شعبان الى ​موسكو​ لشكر ​القيادة​ الروسية على الجهود التي بذلتها موسكو في اتصالاتها مع ​اسرائيل​ لمنع التصعيد في ​الجنوب​، وكذلك اتصالاتها مع ​ايران​"، مشيرةً إلى أن "زيارة شعبان تندرج من جهة ثانية في سياق التحضير لزيارة قريبة يقوم بها الحريري الى موسكو، للقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: الحريري أوفد مستشاره الى موسكو لشكرها على جهودها التي لمنع التصعيد بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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