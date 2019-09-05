لفتت مصادر ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية" إلى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أثنى خلال لقائه قائد ​اليونيفيل​ العاملة في ​الجنوب​، الجنرال ستيفانو ​ديل كول​ على عمل ​القوات​ الدولية، مؤكداً التزام ​لبنان​ الكامل ب​القرار 1701​، في وقت انّ ​اسرائيل​ تُمعن في خرقه منذ العام 2006".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر السراي للجمهورية: الحريري أكد لديل كول التزام لبنان الكامل بالقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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