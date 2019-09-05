كندا تعيّن سفيرًا جديدًا في الصين لتحسين العلاقات الثنائية









اسماء السيد - أوتاوا: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء تعيين دومينيك بارتون سفيرًا جديدًا لدى الصين بعد حوالى تسعة أشهر من إقالة أوتاوا سفيرها في بكين على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين بسبب قضية هواوي.

قال ترودو في بيان إنّ "بارتون يتمتّع بخبرة واسعة في الاقتصاد العالمي، اكتسبها من خلال مسيرته المهنية المثيرة للإعجاب، والتي تشمل سنوات عديدة في آسيا، مما سيجعله اختيارًا ممتازًا لتمثيل كندا ومصالحها في الصين". ولا يزال تعيين بارتون بحاجة إلى موافقة الصين عليه كي يتم اعتماده رسميًا سفيرًا لكندا لديها.

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ومن المتوقّع أن تعيّن الصين بدورها قريبًا سفيرًا جديدًا في كندا بعد تسلم السفير السابق منصبًا جديدًا في باريس. يأتي تعيين بارتون بعد تسعة أشهر تقريبًا من إقالة كندا سفيرها في بكين جون ماكالوم، بسبب إدلائه بسلسلة تصريحات مثيرة للجدل حول توقيف السلطات الكندية منغ وانتشو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية "هواوي".

اعتقلت منغ في مطلع ديسمبر في فانكوفر بناءً على طلب من الولايات المتحدة، التي تتّهم هواوي بالتجسّس الصناعي والسعي إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.

وأثارت تلك القضية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين، إذ اعتقلت بكين كلًاّ من الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كورفيغ ومواطنه الخبير الاستشاري مايكل سبافور بتهمة التجسّس، وذلك بعيد أيام من توقيف منغ.

