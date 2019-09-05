ألمانيا تساعد الكونغو على مكافحة الإيبولا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دراسة تقديم المزيد من المساعدات للكونغو لمكافحة وباء الإيبولا.

وقال ماس أمس، خلال زيارته لمدينة بوكافو شرق الكونغو، حيث يتفشى الوباء الخطير من 13 شهرا «لا يمكننا الاستمرار في الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تفشي الفيروس».

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يذكر أن التفشي الأخير للإيبولا تسبب في إصابة أكثر من 3 آلاف شخص بالفيروس ووفاة أكثر من ألفين آخرين.

ويعد هذا أسوأ تفش للمرض حتى الآن عقب انتشاره في غرب أفريقيا خلال عامي 2014 و2015، وقد أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص آنذاك.

وتصعب السيطرة على المرض في الكونغو بسبب انتشار ميليشيات متعددة تقوم بمهاجمة عمال الإغاثة المعنيين بمكافحة الفيروس.

وقال ماس «على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، فإن التقدم لا يتم على النحو المأمول».