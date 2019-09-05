قلق أفغاني بعد اتفاق أمريكا وطالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ كابول

حذرت الحكومة الأفغانية أمس من «مخاطر» اتفاق مقترح بين الولايات المتحدة ومقاتلي طالبان لإنهاء الصراع طويل الأمد في أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم قصر الرئاسة، صديق صديقي، على تويتر أن الحكومة تشعر بالقلق إزاء «المخاطر والتداعيات البغيضة» التي يمكن أن يحدثها الاتفاق إذا تم توقيعه، وقال إن الحكومة تريد مزيدا من التوضيح.

وتأتي التصريحات بعد يومين من مشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، فى وضع مسودة الاتفاق مع الحكومة الأفغانية. وكان خليل زاد يزور كابول لمناقشة الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.