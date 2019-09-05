4 وزيرات في حكومة السودان.. والعيون على أسماء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تصدرت أسماء عبدالله المشهد الإعلامي في السودان بعد اختيارها لأول امرأة في السودان لتولي مهمة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة التي يقودها الدكتور عبدالله حمدوك، ارتفع عدد الوزيرات إلى 4 قبل الإعلان بشكل رسمي عن أول حكومة تقود البلاد بعد عزل عمر البشير.

وإلى جانب الدبلوماسية السابقة التي ستقود وزارة الخارجية، تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة.

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ووفقا لـ «تاسيتي نيوز» انتهت الحكومة من تسمية وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر منيس، ووزارة المالية إبراهيم البدوي، ووزارة الصحة د.أكرم التوم، ووزارة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزارة الإعلام فيصل محمد صالح، ووزارة التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ووزارة دولة بالصناعة بكري علي، ووزارة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة العدل محمد عبدالسلام، ووزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم، ووزارة التعليم العالي انتصار صغيرون، ووزارة التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ، ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبدالله عيسى زايد، ووزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي، ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، ووزارة الدفاع جمال عمر، ووزارة الداخلية إدريس الطريفي، ووزارة الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.

وتم إرجاء إعلان الحكومة لملء 3 وزارات هي البنية التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، والحكم الاتحادي والمحلي حتى أمس.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي أمس الأول، إن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.