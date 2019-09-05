الانشقاقات تعطل جونسون.. وبريطانيا تتجه لانتخابات مبكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة التي مني بها في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وأقر مجلس العموم النص بأغلبية 328 صوتا مقابل 301، وقد لفت تصويت 21 نائبا محافظا على المذكرة متمردين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل.
وخسر جونسون أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا، واستبقت الحكومة جلسة التصويت بالإعلان عن أنها ستدعو إلى انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر إذا ما صوت مجلس العموم خلافا لرغبة رئيسها.
وأحال جونسون عقب التصويت مذكرة إلى البرلمان للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، في نص لا بد من أن يوافق عليه ثلثا النواب لإقراره.
وتتجه بريطانيا للدخول في دائرة الركود للمرة الأولى.
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