باكستان تقضي على 6 إرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشرطة الباكستانية أمس عن مقتل ستة إرهابيين بعملية أمنية تم تنفيذها في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع لشرطة إقليم بلوشستان أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت عملية ضد عناصر إرهابية كانت مختبئة في مجمع بأحد أطراف مدينة كويتا، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن والإرهابيين، واستمرت هذه العملية لنحو ست ساعات.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين بينهم امرأة انتحارية، ومقتل أحد رجال الأمن وإصابة ثلاثة آخرين، وبين أن قوات الأمن صادرت من المجمع التابع للإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات.