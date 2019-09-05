قاضي فلسطين يحذر من اقتحام الحرم الإبراهيمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من تداعيات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمس، في إطار حملته الدعائية لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقال الهباش في بيان صحفي، «إن الشعب الفلسطيني ما تزال ذاكرته حية»، مذكرا بـ «نتائج اقتحام المتطرف ارئيل شارون للحرم القدسي الشريف قبل عشرين عاما»، مؤكدا «أن الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة الخليل بالذات ما زالت جراحهم ندية لم تندمل جراء المجزرة الإرهابية التي اقترفها الإرهابي جولدشتاين بحق المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف في 1994».

وقال «إن اقحام الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في مهاترات انتخابية هو جريمة وانتهاك للحقوق الفلسطينية في الأرض والمقدسات، وانتهاك سافر للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو التابعة للأمم المتحدة التي أكدت أكثر من مرة أن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، هو تراث إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه أسوة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لمدينة القدس».