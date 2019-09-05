الجيش اليمني يقطع إمدادات الحوثي بين صعدة وحجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة حجة، عدن

حققت قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا كبيرا بجبهة حرض بمحافظة حجة، بعد مواجهات هي الأعنف لليوم السادس على التوالي مع ميليشيات الحوثي التي تستميت للبقاء في محيط مدينة حرض.

وتمكنت قوات الجيش من تأمين وتطهير أكثر من 15 كلم في محيط مدينة حرض، وتقدمت صوب مناطق جديدة ستقود نحو فتح الطرق والخطوط الرابطة بينها وبين مديرية ميدي المحررة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من أبطال الجيش السعودي يحرزون تقدما نوعيا في جبهة حرض بوصولهم المثلث الواقع على مشارف المدينة، لافتا إلى أن تطهير المدينة من باقي جيوب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران «بات مسألة وقت فقط».

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وذكر الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن أحكام السيطرة على مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة يشكل إنجازا كبيرا للجيش الوطني وضربة قاسية لميليشيات الحوثية التي استماتت للحفاظ عليها، كونه يقطع آخر شريان لإمداداتها بين محافظتي صعدة وحجة.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس سلسلة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي في صعدة، واستهدفت الغارات مواقع وثكنات الحوثي برازح، ومنبه بصعدة.

وفي الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها السافرة للهدنة الأممية، وأطلقت قذائف مدفعيتها صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة، وقصف مناطق مختلفة بمدينة ومحافظة الحديدة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة.

وفي سياق متصل شنت ميليشيات الحوثي عمليات استهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.